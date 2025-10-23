Ціни на соняшник ростуть

Покращення погодних умов в Україні дозволило минулого тижня наростити темпи збирання соняшнику та трохи знизило стурбованість переробників щодо обсягів та якості насіння, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Водночас закупівельні ціни залишались на високому рівні завдяки значному попиту на соняшникову олію.

Зазначається, що станом на 16 жовтня в Україні з 76% площ (+10% за тиждень), або 3,91 мільйона гектар намолочено 7,19 мільйона тонн соняшнику за середньої урожайності 1,84 тонни з гектара, тоді як торік на цю дату з 91% площ було зібрано 9,3 мільйона тонн соняшнику за врожайності 2,07 тонни з гектара.

Суха, хоча і прохолодна погода цього тижня сприятиме завершенню збирання соняшнику та сої, але виробники відмічають зниження врожайності. Водночас якість соняшнику на заході краща, ніж очікувалось раніше,

– говорять аналітики.

Урожай соняшнику в Україні прогнозується на рівні 10-10,5 мільйона тонн порівняно з 11 мільйонів тонн минулого сезону, тому переробники активно скуповують усі запропоновані обсяги, щоб завантажити виробництво на максимальний період.

Переробники здебільшого підіймають ціну закупівлі

За тиждень ціни попиту на соняшник в Україні виросли ще на 300-500 гривень за тонну – до 27800–28800 гривень за тонну, або 590–610 доларів за тонну без ПДВ (для олійності 50%) з доставкою на завод, але при цьому деякі переробники знизили ціну і припинили приймання через відсутність вільних складів, тоді як інші продовжують купувати та піднімають ціни.

На тлі затримки постачань спотові ціни попиту на соняшникову олію в Україні виросли ще на 20-30 доларів за тонну – до 1230–1245 доларів за тонну з доставкою до портів у жовтні – листопаді, оскільки ціни на російську олію за тиждень виросли на 10-20 доларів за тонну – до 1200–1210 доларів за тонну FOB.

Слід врахувати, що на ринках соняшникового шроту триває обвал цін, викликаний зростанням пропозиції ріпакового та соєвого шроту в ЄС, що буде тиснути на ціни соняшнику навіть попри зростання цін на олію,

– додають фахівці.

Ціни попиту на соняшниковий шрот за тиждень впали на 5 доларів за тонну – до 205-210 доларів за тонну з доставкою до портів, а попит з боку ЄС практично відсутній, оскільки ціни на ріпаковий шрот у ЄС впали до рівня 185-200 Є/т через велику пропозицію та тиск низьких цін на фуражну кукурудзу та пшеницю на світовому ринку.

Зверніть увагу! Казахстан та Росія закінчують збирання врожаїв соняшнику, які оцінюються у 2,5 та 17,5 мільйона тонн відповідно, що значно перевищить минулорічні 1,8 та 16 мільйонів тонн і продовжить нарощувати пропозиції соняшникової олії нового врожаю, особливо на ринках Китаю та Індії. Тому українські експортери будуть орієнтуватись переважно на ринки ЄС, прогнозують експерти.

