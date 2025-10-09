У чому причина зменшення врожаю?

Аналітики вчергове знизили прогноз врожаю соняшнику в Україні у сезоні 2025/26, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri. Тепер очікується 11,4 мільйона тонн проти 12 мільйонів тонн у попередній оцінці.

Зверніть увагу! Зазначається, що перегляд пов'язаний зі зниженням урожайності у ключових регіонах-виробниках та затримками зі збиранням через погодні умови, що може призвести до найменшого врожаю соняшнику за останні десять років (за даними USDA).

Згідно з останнім офіційними даними (станом на 2 жовтня 2025 року), аграрії зібрали 59% площ, або близько 3,02 мільйона гектар, намолотивши 5,54 мільйона тонн насіння соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 тонни з гектара, що суттєво нижче потенційних показників.

Основні виробничі регіони – Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області – сильно постраждали від тривалої літньої посухи, урожайність там коливається в межах 0,5–1,6 тонни з гектара,

– зазначила CEO ASAP Agri Христина Серебрякова.

Важливо! За її словами, у центральних і північних областях – Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Чернігівській – показники вищі, однак дощі наприкінці вересня та в жовтні можуть спричинити подальші затримки зі збиранням і часткові втрати врожаю.

