В чем причина уменьшения урожая?

Аналитики в очередной раз снизили прогноз урожая подсолнечника в Украине в сезоне 2025/26, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri. Теперь ожидается 11,4 миллиона тонн против 12 миллионов тонн в предыдущей оценке.

Читайте также Аномальная жара "разогнала" цены на кукурузу: аналитик объяснил причины

Обратите внимание! Отмечается, что пересмотр связан со снижением урожайности в ключевых регионах-производителях и задержками с уборкой из-за погодных условий, что может привести к наименьшему урожаю подсолнечника за последние десять лет (по данным USDA).

Согласно последним официальным данным (по состоянию на 2 октября 2025 года), аграрии собрали 59% площадей, или около 3,02 миллиона гектар, намолотив 5,54 миллиона тонн семян подсолнечника. Средняя урожайность составляет 1,83 тонны с гектара, что существенно ниже потенциальных показателей.

Основные производственные регионы – Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Харьковская области – сильно пострадали от длительной летней засухи, урожайность там колеблется в пределах 0,5–1,6 тонны с гектара,

– отметила CEO ASAP Agri Кристина Серебрякова.

Важно! По ее словам, в центральных и северных областях – Винницкой, Полтавской, Черкасской и Черниговской – показатели выше, однако дожди в конце сентября и в октябре могут вызвать дальнейшие задержки с уборкой и частичные потери урожая.

Украина в топ-3 поставщиков подсолнечного масла в Индию