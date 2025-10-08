Кто поставляет масло в Индию?

Генеральный директор Sunvin Group Сандип Баджория во время онлайн-встречи Trend&Hedge Club рассказал, что Индия должна импортировать 2,7 миллиона тонн подсолнечного масла в сезоне 2025/26, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ASAP Agri". Это меньше по сравнению с 2,87 миллиона тонн в 2024/25.

Снижение связано с меньшим урожаем в Причерноморском регионе и более высокой премией,

– объясняет Баджория.

Он добавил, что Россия была основным поставщиком подсолнечного масла в Индию в 2024/25 маркетинговом году, отгрузив 1,48 миллиона тонн и обеспечив более половины импорта страны, далее следуют Украина с 648 тысячами тонн (около 23%) и Аргентина с 487 тысячами тонн (17%).

Какие еще виды масел импортирует Индия?

Импорт соевого масла, по прогнозам, вырастет до 5,5 миллиона тонн в 2025/26 с 4,7 миллиона тонн в текущем сезоне благодаря высокому производству в Южной Америке и увеличению поставок из России и Китая.

Закупки пальмового масла ожидаются на уровне 8,5 миллиона тонн против 8,0 миллионов тонн годом ранее, что поддерживается высоким производством в ключевых странах-производителях и высоким экспортом из Таиланда.

Интересно! В целом импорт растительных масел в Индию в 2025/26 оценивается в 16,7 миллиона тонн, тогда как в этом сезоне он составляет 15,6 миллиона тонн.

Отдельно Баджория прокомментировал предложение России создать зерновую биржу для стран БРИКС, которая должна формировать цены на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Он отметил, что создание еще одной биржи не имеет смысла, поскольку она не будет ликвидной.

Обратите внимание! По его словам, торговля на бирже должна осуществляться в валюте, которая принимается и является ликвидной во всех странах БРИКС. Это технически очень сложно и не имеет реальной необходимости.

