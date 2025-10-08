Хто постачає олію в Індію?

Генеральний директор Sunvin Group Сандіп Баджорія під час онлайн-зустрічі Trend&Hedge Club розповів, що Індія має імпортувати 2,7 мільйона тонн соняшникової олії у сезоні 2025/26, повідомляє 24 Канал із посиланням на "ASAP Agri". Це менше порівняно з 2,87 мільйона тонн у 2024/25.

Зниження пов'язане з меншим урожаєм у Причорноморському регіоні та вищою премією,

– пояснює Баджорія.

Він додав, що Росія була основним постачальником соняшникової олії в Індію у 2024/25 маркетинговому році, відвантаживши 1,48 мільйона тонн і забезпечивши понад половину імпорту країни, далі йдуть Україна з 648 тисячами тонн (близько 23%) та Аргентина з 487 тисячами тонн (17%).

Які ще види олій імпортує Індія?

Імпорт соєвої олії, за прогнозами, зросте до 5,5 мільйона тонн у 2025/26 з 4,7 мільйона тонн у поточному сезоні завдяки високому виробництву у Південній Америці та збільшенню постачання з Росії та Китаю.

Закупівлі пальмової олії очікуються на рівні 8,5 мільйона тонн проти 8,0 мільйонів тонн роком раніше, що підтримується високим виробництвом у ключових країнах-виробниках і високим експортом з Таїланду.

Цікаво! Загалом імпорт рослинних олій в Індію у 2025/26 оцінюється у 16,7 мільйона тонн, тоді як цього сезону він становить 15,6 мільйона тонн.

Окремо Баджорія прокоментував пропозицію Росії створити зернову біржу для країн БРІКС, яка мала б формувати ціни на зернові, зернобобові та олійні культури. Він зазначив, що створення ще однієї біржі не має сенсу, оскільки вона не буде ліквідною.

Зверніть увагу! За його словами, торгівля на біржі має здійснюватися у валюті, яка приймається й є ліквідною у всіх країнах БРІКС. Це технічно дуже складно і не має реальної потреби.

