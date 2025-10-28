Соняшник почав дорожчати
Ціни на соняшник продовжували зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Вартість отримує підтримку з боку високого попиту та на тлі подальшого зростання вартості соняшникової олії.
Ба більше, оцінки аналітиків щодо урожаю продовжували скорочуватися, а новини про погіршення якості олійної, зокрема, підвищення кислотності, надходили все частіше.
Зверніть увагу! Темпи збирання соняшнику протягом тижня прискорилося – станом на 23 жовтня обмолочено 82% від загальної площі до збирання при середній урожайності 18,5 центнера з гектара проти 94% роком раніше на цю ж дату при урожайності 20,6 центнера з гектара. Однак, на цьому тижні на більшості території країни знову очікують на дощі.
Загалом закупівельні ціни стартували від 27600 – 27700 гривень за тонну СРТ за базові показники якості та сягали 29000+ гривень за тонну СРТ за умови вмісту олії вище 50%.
Важливо! Після досить слабких продажів у попередній звітний період, переробники зазначали, що в цілому пропозиція соняшнику трохи зросла.
Українські аграрії продають сою переробникам через конкуренцію на світовому ринку
Українські аграрії продають сою на внутрішньому ринку через конкуренцію з дешевшою американською соєю, яку Китай відмовляється купувати.
Експорт сої з України значно знизився, а внутрішній попит залишається високим з цінами на сою від 16500 до 17100 гривень за тонну.