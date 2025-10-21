Цены на рапс пошли вниз

Переработчики рапса в Украине в последнее время иногда снижали цены на фоне прекращения закупки рапса, планируя переход на подсолнечник, где сейчас также наблюдается неплохая краш-маржа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". В целом цены спроса на рапс варьировались в широких пределах – 22000 – 23800 гривен за тонну СРТ-предприятие.

В то же время стремительный рост стоимости подсолнечника и сокращение предложения рапса сдерживали рынок от дальнейшего снижения цен. Экспорт рапса в течение второй недели октября увеличился в несколько раз против предыдущей недели, однако все равно оставался на низком уровне из-за действия экспортной пошлины и необходимости ее уплаты и агропроизводителями, надеясь на возмещение.

За первую половину октября экспортировано почти 35 тысяч тонн масличной против 350 тысяч тонн за этот же период в прошлом году,

– говорят специалисты.

На европейском рынке наблюдается сезонное увеличение предложения канадской и автралийской канолы.

Обратите внимание! По словам аналитиков, низкая реализация украинского рапса на экспортном рынке все больше подтверждает прогнозы относительно перенаправления масличной на внутреннюю переработку, которое имеет все шансы в текущем сезоне обновить рекорд 2023/24 маркетингового года.

