Импорт украинской пшеницы в Египет вырос

Генеральный директор одного из ведущих производителей муки и макарон в Египте Egyptian Swiss Group Ахмед Эльсебаи рассказал, что Египет втрое увеличил импорт пшеницы из Украины в текущем сезоне, приобретя 1,4 миллиона тонн в июле – сентябре 2025/26 маркетингового года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri. Годом ранее в Египте закупили около 450 тысяч тонн.

Он отметил, что такой рост сделал Египет крупнейшим покупателем украинской пшеницы с начала сезона, поскольку страна диверсифицирует поставщиков на фоне обновления квот ЕС на импорт пшеницы.

В то же время импорт российской пшеницы в первом квартале сезона снизился до 1,8 миллиона тонн с 2,7 миллиона тонн в прошлом году. Несмотря на это, конкуренция остается жесткой - ценовое преимущество России и ожидаемое восстановление экспорта в октябре могут ограничить дальнейшее укрепление позиций Украины на этом ключевом рынке.

Обратите внимание! Общий импорт пшеницы Египтом в июле – сентябре составил 3,7 миллиона тонн против 4,2 миллиона тонн годом ранее. Румыния и Франция также поставили меньшие объемы. USDA прогнозирует импорт пшеницы Египтом в 2025/26 маркетинговом году на уровне 13 миллионов тонн против 12,4 миллиона тонн в 2024/25 маркетинговом году.

