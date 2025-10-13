Почему фермеры пока придерживают рапс?

Экспорт рапса из Украины в октябре составил лишь 8 тысяч тонн против 210 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Зато экспорт рапсового масла вырос до 26 тысяч тонн, что более чем в пять раз больше, чем в прошлом году (5 тысяч тонн).

Читайте также Экспортные цены на фуражную кукурузу упали за неделю

По словам аналитиков, утверждение механизма освобождения фермеров от уплаты экспортной пошлины стало важным сигналом для рынка, восстановив уверенность производителей в безбарьерности экспортных продаж. Уже в начале недели цены перерабатывающих заводов выросли на 10 – 20 долларов с НДС, что стало прямым следствием восстановления честной конкуренции между экспортным и внутренним рынками за сырье.

Обратите внимание! Также они добавляют, что большинство производителей пока воздерживаются от активных продаж на внутреннем рынке, ожидая более благоприятных условий экспорта в ноябре – декабре. Это позволит существенно улучшить денежный баланс производителей до конца года.

Экспортный потенциал рапса до января оценивается на уровне 1,3 – 1,6 миллиона тонн, что может обеспечить около 1 миллиард долларов выручки для аграриев. Такой объем экспортной выручки эквивалентен продаже около 5 миллионов тонн кукурузы,

– говорят эксперты.

Спотовый индекс цены на переработку рапса с поставкой в течение 30 дней поднялся на 6 с НДС относительно пятницы на прошлой неделе – до 596 долларов. Это цена за базовое качество 8/2/48, не-ГМО, скорректирована с учетом стоимости транспортировки от завода до базиса СРТ Одесса.

Важно! В то же время, по словам аналитиков, закупочные цены переработчиков до сих пор остаются на 10 – 20 долларов с НДС ниже потенциальных экспортных уровней в случае беспошлинной продажи производителем.

В Украине переработали рекордные объемы рапса: больше, чем экспортировали