Цены спроса на фуражную кукурузу с конца прошлой недели на украинском экспортном рынке продолжили снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ" . Однако падение цены было уже менее активное.

Обратите внимание! Умеренный спрос импортеров, покрытие позиций по ранее заключенным сделкам и ожидания увеличения предложения по мере продвижения уборочной кампании способствовали снижению закупочных цен.

В то же время отдельные компании повышали цены на кукурузу для привлечения большего количества предложений на фоне замедления уборки под влиянием погодного фактора и, соответственно, сдерживания продаж сельхозпроизводителями.

Так, в портах большой Одессы цены спроса на фуражную кукурузу снизились на 1 – 2 доллара за тонну и по состоянию на 8 октября 2025 года озвучиваются в пределах 199 – 208 долларов за тонну CPT-порт. В то же время в портах Дуная закупочные цены снизились в среднем на 2 доллара за тонну и фиксируются в диапазоне 197 – 206 долларов за тонну CPT-порт.

Интересно! Аналитики отмечают, что некоторые покупатели ожидают дальнейшее, более активное, снижение цен.

