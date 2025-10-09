Стоимость экспортной кукурузы упала
Цены спроса на фуражную кукурузу с конца прошлой недели на украинском экспортном рынке продолжили снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Однако падение цены было уже менее активное.
Обратите внимание! Умеренный спрос импортеров, покрытие позиций по ранее заключенным сделкам и ожидания увеличения предложения по мере продвижения уборочной кампании способствовали снижению закупочных цен.
В то же время отдельные компании повышали цены на кукурузу для привлечения большего количества предложений на фоне замедления уборки под влиянием погодного фактора и, соответственно, сдерживания продаж сельхозпроизводителями.
Так, в портах большой Одессы цены спроса на фуражную кукурузу снизились на 1 – 2 доллара за тонну и по состоянию на 8 октября 2025 года озвучиваются в пределах 199 – 208 долларов за тонну CPT-порт. В то же время в портах Дуная закупочные цены снизились в среднем на 2 доллара за тонну и фиксируются в диапазоне 197 – 206 долларов за тонну CPT-порт.
Интересно! Аналитики отмечают, что некоторые покупатели ожидают дальнейшее, более активное, снижение цен.
Цены на пшеницу стабилизировались после снижения в августе-сентябре, в частности, 4 класс стоит 205 – 208 долларов за тонну, 3 класс – 217 – 220 долларов за тонну.
Экспорт кукурузы в сентябре значительно отстал, в частности, экспортировано лишь 20 тысяч тонн, что намного меньше, чем в прошлом году.