Ціни попиту на фуражну кукурудзу з кінця минулого тижня на українському експортному ринку продовжили знижуватись, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ" . Однак падіння ціни було вже менш активне.

Зверніть увагу! Помірний попит імпортерів, покриття позицій за раніше укладеними угодами та очікування збільшення пропозиції за мірою просування збиральної кампанії сприяли зниженню закупівельних цін.

Водночас окремі компанії підвищували ціни на кукурудзу задля залучення більшої кількості пропозицій на тлі сповільнення збирання під впливом погодного фактора і, відповідно, стримування продажів сільгоспвиробниками.

Так, у портах великої Одеси ціни попиту на фуражну кукурудзу знизились на 1 – 2 долари за тонну і станом на 8 жовтня 2025 року озвучуються в межах 199 – 208 доларів за тонну CPT-порт. Водночас у портах Дунаю закупівельні ціни знизилися в середньому на 2 долари за тонну й фіксуються в діапазоні 197 – 206 доларів за тонну CPT-порт.

Цікаво! Аналітики відзначають, що деякі покупці очікують на подальше, більш активне, зниження цін.

