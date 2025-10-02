Що опускає ціни на кукурудзу униз?

Похолодання та затяжні дощі в Україні продовжують затримувати збирання соняшника та сої, що ще більше уповільнить збирання кукурудзи, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків електронної зернової біржі GrainTrade. Порти вже почали отримувати перші постачання кукурудзи нового врожаю, і трейдери навіть трохи знизили свої закупівельні ціни.

Станом на 25 вересня в Україні обмолочено лише 5% площ або 195,9 тисячі гектар посівів кукурудзи, з яких зібрано 964,2 тисячі тонн зерна при врожайності 4,92 тонни з гектара, тоді як торік на цю дату з 23% площ було намолочено 4,72 мільйона тонн з урожайністю 5,13 тонни з гектара.

Зверніть увагу! Експортні ціни попиту на кукурудзу за тиждень знизились на 50 – 100 гривень за тонну до 9500 – 9700 гривень за тонну або 205 – 207 доларів за тонну з доставкою до чорноморських портів, оскільки трейдери придбали необхідні об'єми, а експортні продажі нових партій поки не активні.

Яка ситуація на міжнародних ринках?

На світові ринки все сильніше починають тиснути значні продажі агропродукції з Аргентини та активні продажі кукурудзи зі США.

Грудневі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго протягом тижня знизились на 1,8% до 164 доларів за тонну (-1,8% за місяць, -10% за рік) під тиском високих темпів збирання.

Цікаво! Станом на 28 жовтня 2025 року кукурудза у США зібрана на 18% площ (19% в середньому за 5 років), але спекотна та суха погода дозволить цього тижня сильно прискорити збирання.

При цьому експорт кукурудзи зі США за тиждень виріс на 10% до 1,527 мільйона тонн, а загалом у сезоні сягнув 5,1 мільйона тонн, що на 52% перевищує відповідний показник минулого року.

Важливо! Листопадові ф'ючерси на кукурудзу на біржі в Парижі за тиждень впали на 2,9% до 181 євро за тонну або 212 доларів за тонну ( -3,6% за місяць, -20% за рік) під тиском збільшення пропозиції дешевої американської кукурудзи, що практично унеможливлює поставки дорогої української кукурудзи до ЄС.

