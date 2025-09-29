Кукурудза активно дорожчає

На українському ринку фуражної кукурудзи спостерігається підвищувальна цінова тенденція, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

Станом на 26 вересня 2025 року ціни попиту на фуражну кукурудзу нового врожаю фіксуються переважно в межах 8600 – 9800 гривень за тонну на умовах CPT (перевезення оплачено до). Це на 100 – 200 гривень за тонну вище, ніж на початку поточного тижня.

Зростання цін зумовлене кількома факторами, зазначає Kurkul.com.

По-перше, спостерігається активний попит з боку трейдерів , які намагаються забезпечити себе зерном для подальших операцій.

, які намагаються забезпечити себе зерном для подальших операцій. По-друге, на ринку фіксується зростання цін на експортному напрямку , що підштовхує внутрішні котирування вгору та робить експорт більш привабливим для учасників ринку.

, що підштовхує внутрішні котирування вгору та робить експорт більш привабливим для учасників ринку. По-третє, аграрії недостатньо активно пропонують зерно на продаж, стримуючи реалізацію в очікуванні подальшого підвищення цін або кращих умов.

Зверніть увагу! Поєднання активного попиту та обмеженої пропозиції створює умови для зростання цінових котирувань на внутрішньому ринку. Трейдери змушені підвищувати ціни, щоб стимулювати аграріїв до продажу зерна нового врожаю.

Українська кукурудза лишається дорогою попри здешевшання на світових ринках