Кукуруза активно дорожает

На украинском рынке фуражной кукурузы наблюдается повышательная ценовая тенденция, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

По состоянию на 26 сентября 2025 года цены спроса на фуражную кукурузу нового урожая фиксируются преимущественно в пределах 8600 – 9800 гривен за тонну на условиях CPT (перевозка оплачена до). Это на 100 – 200 гривен за тонну выше, чем в начале текущей недели.

Рост цен обусловлен несколькими факторами, отмечает Kurkul.com.

Во-первых, наблюдается активный спрос со стороны трейдеров , которые пытаются обеспечить себя зерном для дальнейших операций.

, которые пытаются обеспечить себя зерном для дальнейших операций. Во-вторых, на рынке фиксируется рост цен на экспортном направлении , что подталкивает внутренние котировки вверх и делает экспорт более привлекательным для участников рынка.

, что подталкивает внутренние котировки вверх и делает экспорт более привлекательным для участников рынка. В-третьих, аграрии недостаточно активно предлагают зерно на продажу, сдерживая реализацию в ожидании дальнейшего повышения цен или лучших условий.

Обратите внимание! Сочетание активного спроса и ограниченного предложения создает условия для роста ценовых котировок на внутреннем рынке. Трейдеры вынуждены повышать цены, чтобы стимулировать аграриев к продаже зерна нового урожая.

Украинская кукуруза остается дорогой несмотря на удешевление на мировых рынках