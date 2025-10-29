Дожди уничтожают урожай кукурузы

Сильные ливни на севере Китая сорвали сбор урожая и привели к его гниению на полях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это заставляет правительство активно искать пути выхода из этой ситуации через уменьшение импорта.

По данным Национального климатического центра, провинции Хэнань и Шаньдун, ведущие производство кукурузы, пережили самый длинный и самый сильный сезон дождей за шесть десятилетий. На северный регион приходится не менее 30% общего производства зерна в Китае, но некоторые поля слишком влажные для сбора урожая, сообщают государственные СМИ. Существует также риск того, что уже собранная кукуруза может заплесневеть.

Большинство кукурузы в Китае используется на корм животным, хотя ее также потребляют в пищу и перерабатывают на этанол для топливных смесей. Страна становится все более зависимой от собственного производства, сокращая закупки из стран, включая США, в попытке укрепить продовольственную безопасность.

Обратите внимание! Это создало уязвимость в то время, когда изменение климата делает погоду все более непредсказуемой. Импорт в этом году упал на 93% до менее чем 1 миллиона тонн. "Нет большого буфера против потерь производства", – говорится в записке Sitonia Consulting Co.

Производители сразу же продают продукцию

Фермеры поспешили продать свой только что собранный урожай, вместо того, чтобы хранить его и ждать ухудшения качества. Это оказало давление на цены, которые в этом месяце в провинции Хэнань упали более чем на 3% . Правительство также приняло ответные меры, выделив , среди других мероприятий, 484 миллиона юаней (68 миллионов долларов) на поддержку сушки зерна и осушения полей.

Другие культуры также пострадали, от сои до арахиса. Урожай осенних зерновых культур в Китае собрано лишь около 70%, поэтому полное влияние влажной погоды как на качество, так и на количество еще предстоит определить.

Важно! Хотя постоянные ливни на севере и западе страны подходят к концу, тропические штормы, собирающиеся на юге, могут повлиять на посевы риса и сахарного тростника. Следующий этап посевов также привлекает внимание. С этого месяца на севере Китая обычно высевают озимую пшеницу, и министерство сельского хозяйства начало 60-дневную кампанию по борьбе с последствиями наводнений.

