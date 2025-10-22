Снег уничтожает российский урожай

Омская область, которая является одним из ключевых регионов Сибири по производству зерна, объявила чрезвычайное положение из-за влияния ранних снегопадов на посевы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Виталий Хоценко.

В прошлом году суровые погодные условия также уничтожили значительную часть урожая в России. В этом году проблемы также возникли в ряде регионов, в частности на юге страны и в Сибири. Чрезвычайное положение позволяет фермерам получать страховые выплаты.

Мы продолжаем уборочную кампанию. Во время совещания было принято решение объявить чрезвычайное положение по всему региону, чтобы фермеры могли обращаться к страховым компаниям,

– сказал Хоценко после совещания по сбору урожая.

В этом году ранее также из-за заболоченности почв и ранних снегопадов власти объявили чрезвычайное положение в 16 районах области, которое до сих пор действует в трех районах. Посевы на площади 420 тысяч гектаров остаются под снегом, добавил губернатор.

Обратите внимание! В 2024 году урожай зерновых и бобовых в Омской области составил 3,8 миллиона тонн, что позволило региону занять 12 место в стране по объему производства. По состоянию на вторник в регионе уже собрано более 3,4 миллионов тонн зерна. Высокие урожаи в Сибири были одной из главных причин, из-за которых аналитики в течение последних месяцев повышали прогнозы по сбору урожая.

