Надои домашних хозяйств упали

Домашние хозяйства всех категорий в сентябре 2025 года произвели 613 тысяч тонн молока-сырья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Это на 27 тысяч тонн меньше (-4%) относительно августа 2025 года и на 2 тысячи тонн меньше (-0,3%) относительно сентября 2024 года.

Читайте также Стоимость молочных продуктов может вырасти осенью: на сколько поднимутся цены

Специалисты констатируют, что в январе – сентябре 2025 года объемы надоя в Украине составили 5,31 миллиона тонн, что на 241 тысячу тонн меньше (-4%) относительно прошлогоднего периода.

Важно! В сентябре 2025 года доля предприятий в производстве молока-сырья составила 45%, а хозяйств населения - 55%.

Фермы увеличивают надои

По данным Госстата предприятия произвели 279 тысяч тонн молока-сырья в сентябре 2025 года, что на 11 тысяч тонн больше (+4%) по сравнению с августом 2025-го, но на 49 тысяч тонн больше (+21%) по сравнению с сентябрем 2024 года. В январе – сентябре 2025 года МТФ произвели 2,38 миллиона тонн молока-сырья, что на 165 тысяч тонн больше (+7%) относительно прошлогоднего периода.

В хозяйствах населения в сентябре 2025 года надоили 334 тысяч тонн молока, что на 38 тысяч тонн меньше (-10%) относительно августа 2025 года и на 51 тысячу тонн меньше (-13%) относительно сентября 2024-го,

– говорят специалисты.

В январе – сентябре 2025 года приусадебный сектор произвел 2,92 миллиона тонн молока-сырья, что на 406 тысяч тонн меньше (-12%) относительно прошлогоднего периода.

Почему сокращаются общие объемы производства молока?

Аналитик ассоциации Георгий Кухалейшвили отмечает, что объемы производства молока-сырья сокращаются прежде всего за счет приусадебного сектора. Вероятно, если до 2030 года личные крестьянские хозяйства не осуществят укрупнение, то их молоко перестанет поступать на переработку и будет использоваться для собственного потребления.

Впрочем, промышленный сектор компенсирует сокращение доли хозяйств населения и демонстрирует стабильность в производстве молока-сырья несмотря на блэкауты и ракетно-бомбовые удары. Темпы прироста производства молока-сырья в промышленном секторе Украины с начала 2025 года были одними из лучших в Европе и мире,

– отметил специалист.

Интересно! Темпы прироста надоя с начала года в США составили +1,7%, в Новой Зеландии +1,4%, Уругвае +4,9%, а в ЕС объемы производства молока-сырья стабильные (-0,1%).

Производство украинских сыров сокращается из-за влияния импорта