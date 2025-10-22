Надої домашніх господарств впали

Домашні господарства усіх категорій у вересні 2025 року виробили 613 тисяч тонн молока-сировини, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це на 27 тисяч тонн менше (-4%) відносно серпня 2025 року і на 2 тисячі тонн менше (-0,3%) відносно вересня 2024 року.

Фахівці констатують, що у січні – вересні 2025 року обсяги надою в Україні становили 5,31 мільйона тонн, що на 241 тисячу тонн менше (-4%) відносно минулорічного періоду.

Важливо! У вересні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 45%, а господарств населення — 55%.

Ферми збільшують надої

За даними Держстату підприємства виробили 279 тисяч тонн молока-сировини у вересні 2025 року, що на 11 тисяч тонн більше (+4%) порівняно з серпнем 2025-го, але на 49 тисяч тонн більше (+21%) порівняно з вереснем 2024 року. У січні – вересні 2025 року МТФ виробили 2,38 мільйона тонн молока-сировини, що на 165 тисяч тонн більше (+7%) відносно минулорічного періоду.

У господарствах населення у вересні 2025 року надоїли 334 тисяч тонн молока, що на 38 тисяч тонн менше (-10%) відносно серпня 2025 року і на 51 тисячу тонн менше (-13%) відносно вересня 2024-го,

– говорять фахівці.

У січні – вересні 2025 року присадибний сектор виробив 2,92 мільйона тонн молока-сировини, що на 406 тисяч тонн менше (-12%) відносно тогорічного періоду.

Чому скорочуються загальні обсяги виробництва молока?

Аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі зазначає, що обсяги виробництва молока-сировини скорочуються насамперед за рахунок присадибного сектору. Ймовірно, якщо до 2030 року особисті селянські господарства не здійснять укрупнення, то їхнє молоко перестане надходити на переробку і використовуватиметься для власного споживання.

Втім, промисловий сектор компенсує скорочення частки господарств населення та демонструє стабільність у виробництві молока-сировини попри блекаути та ракетно-бомбові удари. Темпи приросту виробництва молока-сировини в промисловому секторі України з початку 2025 року були одними з найкращих у Європі та світі,

– наголосив фахівець.

Цікаво! Темпи приросту надою з початку року в США становили +1,7%, у Новій Зеландії +1,4%, Уругваї +4,9%, а у ЄС обсяги виробництва молока-сировини стабільні (-0,1%).

Виробництво українських сирів скорочується через вплив імпорту