Як зміняться ціни на молочну продукцію?

В молочній галузі України з настанням осені традиційно змінилася цінова обстановка, передає 24 Канал із посиланням на Infagro. З одного боку, виробники фіксують зростання попиту, з іншого – ціни на молочну продукцію почали знову зростати.

Читайте також Україна вже 4 роки стабільно нарощує експорт молочної продукції до ЄС

З вересня, з початком навчального року та першими похолоданнями, українці традиційно починають більше споживати молокопродуктів. Цей рік – не виняток, хоча приріст попиту не такий відчутний, як це було до початку повномасштабної війни. Проте виробники сиру та цільномолочної продукції повідомляють про деяке зростання продажів,

– говорять аналітики.

І додають, що разом із попитом зросли й ціни. У жовтні більшість виробників підвищили вартість своєї продукції в середньому на 5%. Востаннє ціни переглядали ще пів року тому, тож виробники пояснюють подорожчання зростанням витрат, зокрема через загальну інфляцію в країні – у серпні вона склала 13,2%.

Важливо! До того ж, за словами фахівців, подорожчало і сире молоко – на 9% із середини літа. У переробній галузі прогнозують, що до кінця осені ціни на молочну продукцію можуть зрости ще щонайменше на 5%.

У Європі дешевшає молоко: що буде з цінами в Україні?