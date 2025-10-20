Как изменятся цены на молочную продукцию?

В молочной отрасли Украины с наступлением осени традиционно изменилась ценовая обстановка, передает 24 Канал со ссылкой на Infagro. С одной стороны, производители фиксируют рост спроса, с другой – цены на молочную продукцию начали снова расти.

С сентября, с началом учебного года и первыми похолоданиями, украинцы традиционно начинают больше потреблять молокопродуктов. Этот год – не исключение, хотя прирост спроса не такой ощутимый, как это было до начала полномасштабной войны. Однако производители сыра и цельномолочной продукции сообщают о некотором росте продаж,

– говорят аналитики.

И добавляют, что вместе со спросом выросли и цены. В октябре большинство производителей повысили стоимость своей продукции в среднем на 5%. Последний раз цены пересматривали еще полгода назад, поэтому производители объясняют подорожание ростом расходов, в частности из-за общей инфляции в стране – в августе она составила 13,2%.

Важно! К тому же, по словам специалистов, подорожало и сырое молоко – на 9% с середины лета. В перерабатывающей отрасли прогнозируют, что до конца осени цены на молочную продукцию могут вырасти еще минимум на 5%.

