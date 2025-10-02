Подешевеют ли молочные продукты в Украине?

На европейском рынке сырого молока в сентябре наблюдается снижение цен на вторичном рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". На прошлой неделе спотовые цены в Нидерландах и Германии упали до 30 евроцентов за килограмм – уровня, которого не было уже давно.

С 1 октября ожидаются изменения и на первичном рынке. 29 сентября компания FrieslandCampina должна объявить закупочные цены на октябрь. Исторически она уже снижала цены на 4,5 евроцента за месяц, поэтому рынок готовится к возможным коррекциям,

– говорят эксперты.

На польском рынке также обсуждается возможное снижение цен в октябре - от 2 до 10 евроцентов, в зависимости от профиля компании. В среднем для контрактов на молоко-сырье ожидается коррекция на 4–5 евроцентов.

Обратите внимание! В Украине сейчас основное внимание сосредоточено на стабилизации внутреннего рынка. Обсуждаются вопросы остановки роста закупочных цен на молоко осенью и повышение отпускных цен на молочную продукцию для дистрибьюторов. Риски, о которых ранее предупреждали эксперты, теперь начинают признание среди участников рынка.

