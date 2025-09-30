Импортный сыр потеснил украинскую продукцию
Несмотря на рост цен, в сентябре этого года украинские сыроделы еще удержали уровень продаж, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Однако уже в октябре ожидается рост импорта сыра из Европы, где цены стремительно снижаются.
Это делает европейский продукт привлекательным как для торговых сетей, так и для мелких игроков, которые могут импортировать сыры, фасовать и продавать с прибылью.
На фоне дешевого импорта украинским производителям будет сложнее конкурировать. Отечественный сыр дороже и дистрибьюторы все чаще выбирают более выгодные варианты.
Обратите внимание! Ожидается, что осенью импорт будет расти, а производство украинского сыра - сокращаться. Зато производители сырных продуктов и плавленого сыра остаются активными: на эти сегменты растет как внутренний, так и экспортный спрос.
Сколько стоит сыр в магазинах Украины?
По данным "Минфина", цены за килограмм сыра следующие:
"Комо" традиционный, 50%, 1 килограмм
- Auchan 559,00 гривен;
- Megamarket 582,00 гривны;
- Novus 449,00 гривен.
Что будет с ценами на "молочку" в ближайшее время: подорожают ли сыр и масло?
Цены на молочные продукты в Украине, в частности на сыр и масло, продолжают расти из-за нескольких факторов, хотя есть определенная стабилизация стоимости сырья.
Ожидается, что до 2025 года цены на сыр и масло будут расти умеренно из-за сезонных колебаний спроса и высоких затрат на энергетические ресурсы.