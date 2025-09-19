Что будет с ценами на молочную продукцию?

Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что цены на молочные продукты в Украине, в частности на сыр и масло, продолжают расти. Это, по его словам, обусловлено несколькими факторами.

Максим Гопка Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Одним из основных факторов является рост затрат на корма для животных, что повышает себестоимость молока и молочных продуктов. Кроме того, наблюдается уменьшение поголовья коров на хозяйствах, что также влияет на объемы производства.

Несмотря на стабилизацию цен на рынке, по словам специалиста, объемы валового надоя молока сравнивая аналогичный период прошлого года (января-августа) снизились на 5%. В то же время на рынке наблюдается определенная стабилизация стоимости сырья, что может замедлить темпы роста цен на молочные продукты в ближайшие месяцы.

Важно! Однако Максим Гопка отмечает, что по итогам 2025 года, вероятно, цены на сыр и масло все равно будут расти, хотя и с умеренными темпами. Это связано с сезонными колебаниями спроса и высокими затратами на энергетические ресурсы и увеличение стоимости логистики в холодный период времени.

