Цены на капусту сильно упали за год

В первой половине декабря 2024 года украинским фермерам удавалось активно повышать цены на белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Однако аналитики говорят, что в этом сезоне ситуация в данном сегменте развивается по совсем другому сценарию.

Эксперты отмечают, что предложение данной продукции на рынке сейчас чрезмерное, что заставляет производителей в очередной раз снижать цены на белокочанную капусту.

Так, на данный момент цены на белокочанную капусту на украинском рынке формируются в пределах 3 – 9 гривен за килограмм (0,07 – 0,21 гривны за килограмм), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели. Очередное снижение цен в данном сегменте операторы рынка объясняют значительным увеличением производства данной продукции в Украине в текущем сезоне. При этом темпы сбыта капусты остаются очень невысокими, что позволяет разгрузить рынок.

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации,, основную долю предложения на рынке составляет продукция невысокого качества, которая непригодна для длительного хранения. Также капусту предлагают хозяйства, которые не имеют оборудованных хранилищ. В то же время владельцы качественной продукции в настоящее время отказываются от продажи в ожидании улучшения ситуации на рынке.

Сегодня белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем на 78% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период.

