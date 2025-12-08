Стоимость огурцов сильно выросла

Цены на тепличные огурцы уверенно растут на украинском рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Положительный ценовой тренд, что укрепился, связан с дальнейшим сокращением предложения местной продукции (вследствие сезонного фактора) на фоне стабильного спроса со стороны как оптовых компаний, так и розничных сетей. И одновременно объемы импортной продукции также не покрывают потребности местных покупателей.

Сейчас оптовые цены на тепличные огурцы в Украине продолжают постепенно расти, и уже озвучиваются в диапазоне 100 – 130 гривен за килограмм (2,37 – 3,08 доллара за килограмм), в зависимости от качества, сорта и объемов партий продукции, предлагаемых, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее. И уже можно с уверенностью заявить, что нынешние цены на эти тепличные овощи стали самыми высокими как минимум за последние 8 лет!

Участники рынка констатируют, что на сегодня большинство крупных тепличных комбинатов Украины уже заявили о фактическом завершении сезона реализации огурца очередного оборота. На данный момент продажи ведут лишь единичные компании, которые из-за высоких затрат на производство могут предложить лишь несущественные объемы овощей на внутренний рынок, причем по ценам, которые никак не могут конкурировать с импортной продукцией.

Эксперты отмечают, что сейчас украинским комбинатам уже удается отгружать огурец в среднем на 12% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ключевые игроки рынка уверены, что рост цен в этом сегменте сохранится и в дальнейшем. Поскольку покрыть текущий спрос, даже с учетом поставок импортной продукции, пока что не удается.

