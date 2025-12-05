Лук продолжил дешеветь
Цены на лук в Украине на этой неделе продолжают постепенно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Производители сообщают о заметном ослаблении спроса на эту продукцию, тогда как предложение на рынке остается избыточным.
На сегодня фермеры предлагают к продаже лук в диапазоне 3 – 8 гривен за килограмм, что в среднем на 22% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Причиной снижения цен на лук эксперты называют увеличение предложения на рынке продукции среднего и низкого качества. Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения.
Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, от фермеров сейчас неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен. Между тем продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен.
Специалисты отмечают, что на сегодня лук в Украине уже реализуется в среднем на 68% дешевле, чем в начале декабря 2024 года.
В этом году в Украине вырастили на 50% больше картофеля, чем в прошлом году
В 2025 году в Украине выращено на 50% больше картофеля благодаря увеличению площадей посадки на 25% и улучшению погодных условий.
Импорт картофеля в 2024/25 году достиг более 123 тысяч тонн из-за нестандартных погодных условий, однако в 2025 году Украина достигла самодостаточности в производстве картофеля.