Лук продолжил дешеветь

Цены на лук в Украине на этой неделе продолжают постепенно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Производители сообщают о заметном ослаблении спроса на эту продукцию, тогда как предложение на рынке остается избыточным.

На сегодня фермеры предлагают к продаже лук в диапазоне 3 – 8 гривен за килограмм, что в среднем на 22% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Причиной снижения цен на лук эксперты называют увеличение предложения на рынке продукции среднего и низкого качества. Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения.

Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, от фермеров сейчас неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен. Между тем продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен.

Специалисты отмечают, что на сегодня лук в Украине уже реализуется в среднем на 68% дешевле, чем в начале декабря 2024 года.

