Цены на помидоры пошли вниз

Украинские трейдеры сообщают о новой волне снижения цен на импортные томаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Кратковременное, но заметное повышение цен неделей ранее стало толчком для существенного снижения спроса на импортные помидоры.

Также эксперты проекта отмечают, что на этой неделе в продажу поступали лишь единичные партии местных тепличных овощей, поскольку большинство комбинатов в стране уже завершили сезон реализации продукции очередного оборота.

В то же время на этой неделе значительно увеличились поставки импортных помидоров на украинский рынок, что привело к заметному росту предложения продукции на рынке. Как результат, к концу текущей недели оптовые цены на помидоры снизились до уровня 65 – 75 гривен за килограмм (1,54 – 1,78 доллара за килограмм), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Главной причиной негативного ценового тренда в сегменте тепличных томатов, производители называют резкое снижение спроса на эту продукцию, а также активизацию поставок импортных овощей, качество которых не всегда оправдывало ожидания покупателей.

Сейчас импортные томаты в Украине уже поступают в продажу, в среднем на 10% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Однако большинство представителей оптовых компаний не исключают дальнейшего ценового снижения. По словам трейдеров, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены и в дальнейшем уступать покупателям, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.

Какие цены на томаты в магазинах?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на рынке томатов. Сейчас в супермаркетах, по данным "Минфина", установились такие цены за килограмм:

Auchan 155,10 гривны;

155,10 гривны; Novus 99,00 гривны;

99,00 гривны; АТБ 99,89 гривны;

99,89 гривны; Варус 97,90 гривны;

97,90 гривны; Сильпо 99 гривен.

