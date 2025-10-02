Чи здешевшають молочні продукти в Україні?

На європейському ринку сирого молока у вересні спостерігається зниження цін на вторинному ринку, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Минулого тижня спотові ціни в Нідерландах та Німеччині впали до 30 євроцентів за кілограм – рівня, якого не було вже давно.

З 1 жовтня очікуються зміни і на первинному ринку. 29 вересня компанія FrieslandCampina має оголосити закупівельні ціни на жовтень. Історично вона вже знижувала ціни на 4,5 євроцента за місяць, тому ринок готується до можливих корекцій,

– говорять експерти.

На польському ринку також обговорюється можливе зниження цін у жовтні — від 2 до 10 євроцентів, залежно від профілю компанії. У середньому для контрактів на молоко-сировину очікується корекція на 4–5 євроцентів.

Зверніть увагу! В Україні зараз основна увага зосереджена на стабілізації внутрішнього ринку. Обговорюються питання зупинки зростання закупівельних цін на молоко восени та підвищення відпускних цін на молочну продукцію для дистриб’юторів. Ризики, про які раніше попереджали експерти, тепер починають визнання серед учасників ринку.

