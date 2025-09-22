Ціни на масло у світі падають

На світовому ринку спостерігається стійкий спад цін на масло та молочні жири, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Найбільше падіння зафіксоване в Європі, де відсутність активного попиту – як внутрішнього, так і зовнішнього – у поєднанні з високими обсягами виробництва призводить до накопичення надлишків на складах і додаткового тиску на ціни.

Читайте також Експортні обмеження та світові тенденції стабілізували ціни на молоко

Зверніть увагу! Багато трейдерів, які раніше закуповували продукцію навіть на спадному ринку, нині утримуються від активності. Наявних запасів достатньо для покриття найближчих потреб, що ще більше охолоджує ринок.

Схожа ситуація спостерігається і в Океанії: попри сезонне зростання виробництва, попит з боку імпортерів залишається млявим, що сприяє формуванню надлишкових запасів, йдеться на ІНФАГРО.

Останні результати торгів GDT підтверджують загальний тренд – ціни на масло та молочний жир знизились по всіх контрактних періодах. Особливо слабкі позиції зберігає зневоднений молочний жир, який торгується на нижчих рівнях у порівнянні з вершковим маслом.

На тлі загального ослаблення ринку все частіше згадується американське масло, яке активно просувається на зовнішні ринки. Воно агресивно конкурує по ціні – за останні два тижні його вартість знизилася ще на кілька відсотків.

Важливо! Хоча виробництво в США залишається високим, а сировина доступною, ціни на продукт досягли мінімумів останніх років, що викликає подив серед ринкових гравців, адже попит на нього начебто зберігається. У таких умовах глобальний ринок масла та жирів залишається під тиском, і найближчим часом цінове відновлення навряд чи відбудеться.

Що буде з цінами на "молочку" найближчим часом: чи здорожчають сир та масло