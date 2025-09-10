Що відбувається на експортному ринку України?

У серпні Україна скоротила обсяги експорту молочних продуктів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Асоціацію виробників молока". Це відбулося через призупинення постачань до ЄС на тлі вичерпання квот і послаблення цін на вершкове масло.

За попередніми даними Держстату, в серпні 2025 року було експортовано 10,16 тисячі тонн молочних продуктів на суму 31,27 мільйона доларів. Відносно липня натуральні обсяги експорту скоротилися на 19%, а порівняно з серпнем 2024 року впали на 2%. Експортна виручка скоротилася на 25% відносно липня, але виросла на 26% відносно серпня 2024 року.

У січні – серпні 2025 року Україна експортувала 93,5 тисячі тонн (+13%) молочних продуктів на суму $298,06 мільйона доларів (+49%),

– говорять аналітики.

Головними експортними категоріями в серпні були такі товари:

масло вершкове – 27%;

морозиво – 19%;

молоко та вершки, згущені – 18%;

сири – 18%.

Як змінився розклад на експортному ринку за місяць?

У серпні 2025 року Україна наростила натуральні обсяги експорту молока та вершків, не згущених до 1,86 тисячі тонн (+13%), маслянки до 588 тонн (+7%) та сирів до 1,26 тисячі тонн (+8%) відносно липня поточного року. За іншими позиціями обсяги експорту скоротилися. Найбільше просіли постачання морозива – до 1,58 тисячі тонн (-39,9%) та казеїну – до 332 тонн (-55,4%). Порівняно з серпнем 2024 року збільшились постачання на зовнішні ринки маслянки (+41%), масла вершкового (+14%), сирів (+20%) та морозива (+14%) відносно тогорічного періоду.

Зверніть увагу! Відносно липня 2025 року збільшилася грошова виручка за відвантажене молоко та вершки, не згущені до 1,53 мільйона доларів (+14%), маслянку – до 831 тисячі (+8%), сири – до 5,64 мільйона доларів (+7%). По інших позиціях грошова виручка скоротилася, зокрема по морозиву вона знизилась до 5,88 мільйона доларів (-41%), а по казеїну – до 2,02 мільйона доларів. Порівняно з серпнем 2024 року збільшилася грошова виручка за експортоване молоко та вершки, не згущені (+5%), маслянку (+56%), молочну сироватку (+11%), масло вершкове (+30%), сири (+29%), морозиво (+29%), але скоротилася за відвантажене молоко та вершки, згущені (-11%).

Водночас Україна у серпні імпортувала 5,19 тисячі тонн молочних продуктів на суму 26,98 мільйона доларів. Відносно липня 2025 року натуральні обсяги імпорту збільшилися на 1%, а відносно серпня 2024 року збільшилися на 14,1%. У січні – серпні 2025 року Україна імпортувала 40,40 тисячі тонн (+10%) молочних продуктів на суму 206,10 мільйона доларів (+17%). Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (80%).

Важливо! Зовнішньоторгівельне сальдо в серпні було позитивним і становило 4,29 мільйона доларів.

