Виробництво горіхів буде зростати

Світове виробництво волоських горіхів у шкаралупі у 2025/26 маркетинговому році зросте на 3% і складе 2,7 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal. Збільшення світового виробництва очікується переважно завдяки США, де прогнозується валовий збір на рівні 644 тисяч тонн (+97 тисяч тонн до показника минулого сезону).

У країнах ЄС зберуть 139,4 тисячі тонн (+1 тисяча тонн) горіхів, йдеться у прогнозі аналітиків Міністерства сільського господарства США (USDA). Виробництво в Китаї залишиться на рівні 1,55 мільйона тонн. У Туреччині врожай знизиться на 13 тисяч тонн та становитиме 47 тисяч тонн.

Зверніть увагу! В Україні, як прогнозують фахівці, виростили 100 тисяч тонн волоського горіха (+1,36 тисячі тонн, або 1,3% до сезону 2024/25).

Разом з тим світовий експорт волоського горіха зросте на 3% до рекордних 1,22 мільйона тонн. Збільшаться постачання із США до 400 тисяч тонн (+34,8 тисячі тонн) та Туреччини – до 45 тисяч тонн (+11,3 тисячі тонн).

Україна, як вважають фахівці, цього сезону експортує 35 тисяч тонн волоського горіха. Це на 14,1 тисячі тонн, або на 67% більше, ніж минулого року.

Споживання, за даними USDA, цього сезону зросте на 30 тисяч тонн і складе 1,13 мільйона тонн.

