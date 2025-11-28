Производство орехов будет расти

Мировое производство грецких орехов в скорлупе в 2025/26 маркетинговом году вырастет на 3% и составит 2,7 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal. Увеличение мирового производства ожидается преимущественно благодаря США, где прогнозируется валовой сбор на уровне 644 тысяч тонн (+97 тысяч тонн к показателю прошлого сезона).

В странах ЕС соберут 139,4 тысячи тонн (+1 тысяча тонн) орехов, говорится в прогнозе аналитиков Министерства сельского хозяйства США (USDA). Производство в Китае останется на уровне 1,55 миллиона тонн. В Турции урожай снизится на 13 тысяч тонн и составит 47 тысяч тонн.

Обратите внимание! В Украине, как прогнозируют специалисты, вырастили 100 тысяч тонн грецкого ореха (+1,36 тысячи тонн, или 1,3% к сезону 2024/25).

Вместе с тем мировой экспорт грецкого ореха вырастет на 3% до рекордных 1,22 миллиона тонн. Увеличится поставки из США до 400 тысяч тонн (+34,8 тысячи тонн) и Турции – до 45 тысяч тонн (+11,3 тысячи тонн).

Украина, как считают специалисты, в этом сезоне экспортирует 35 тысяч тонн грецкого ореха. Это на 14,1 тысячи тонн, или на 67% больше, чем в прошлом году.

Потребление, по данным USDA, в этом сезоне вырастет на 30 тысяч тонн и составит 1,13 миллиона тонн.

