Почему грецкие орехи стали покупать дороже?

Грецкие орехи от населения на рынке Полтавы в этом году принимают дороже, чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное". Доцент кафедры товароведения и биотехнологии Университета экономики и торговли Наталья Офиленко рассказала, что причиной такой ситуации стал меньший урожай.

У нас заморозки были локальные. Поэтому урожайность немного меньше, чем, например, в восточных регионах, где заморозков вообще не было,

– уточнила она.

Местные жители, которые сдают орехи, подтверждают, что урожай в этом году сократился в несколько раз. На полтавских рынках принимают целые и лущеные орехи с середины октября. В зависимости от качества товара килограмм нелущеных орехов можно продать за 20-30 гривен, а килограмм лущеных будет стоить до 200 гривен.

По ценам мы обычно стартовали от 10 гривен, когда мокрый, влажный. Стартовали всегда с 10-15 гривен, потихоньку поднимали цену. В этом году стартовали с 20 гривен. Очень дорого. А очень хороший орех – средняя цена 25 гривен. Например, орех идеального качества до 30 гривен стоит. Хорошо и шелушится, и середина хорошая. Из него ядро, например, стоит 200 гривен. Если он белый, хороший,

– рассказал перепродавец грецких орехов Раджи Мамишев.

Обратите внимание! Наталья Офиленко отметила, что в последние годы цена на грецкий орех уменьшилась почти на 20%. Это зависит от условий экспорта во время войны. Сейчас около 58% производства грецкого ореха идет за границу: "Это страны Евросоюза. Больше всего у нас покупают Турция, Франция и Румыния".

