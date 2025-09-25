На Кировоградщине собрали урожай миндаля

Вблизи города Светловодск Кировоградской области в питомнике "Миндальные сады" получили первые урожаи миндаля, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую ореховую ассоциацию". Деревья дали плоды уже на третий год после высадки, что свидетельствует о перспективности культуры в украинских условиях.

В Украине динамично развивается ореховое садоводство, которое является сегментом садоводческой отрасли страны. Площадь ореховых промышленных садов постоянно увеличивается, сейчас в основном путем создания фундуковых насаждений. В то же время Украина остается постоянным импортером миндаля, который ежегодно импортируется в Украину в большом количестве,

– говорят в Украинской ореховой ассоциации.

По статистике, прошлом году было импортировано 3,2 тысячи тонн миндаля. Динамика потребления только растет – за первые полгода 2024 года импорт миндаля в Украину уже составил 1,8 тысячи тонн по данным Госстата Украины.

Обратите внимание! Специалисты Украинской ореховой ассоциации несколько лет подряд изучают возможности закладки промышленных миндальных садов. В 2017 году в Одесской области в промышленном саду компании "ФИЛБЕРТ" создали опытный участок миндаля различных сортов украинской, молдавской и испанской селекции.

Как развивается направление миндаля в Украине?

В 2019 году в Херсонской области создали питомник рядом с Олешками для исследования различных сортов. После частичной оккупации Херсонской области в 2022 году основали новый питомник "Миндальные сады" возле Светловодска с целью исследовать возможности выращивания практически в центре Украины.

В 2022 году ВОО "Украинская ореховая ассоциация" заключила лицензионный договор с ведущим научным учреждением Испании – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) о распространении испанских промышленных сортов в Украине.

Интересно! Испанские специалисты внимательно изучили климат Украины и на основе собственных исследований, которые ведут с 1971 года, подтвердили возможность использования современных сортов миндаля испанской селекции с высокой морозостойкостью и поздним сроком цветения.

В 2023 году два ведущих сорта миндаля ПЕНТА и МАКАКО были зарегистрированы в Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине.

Украинские аграрии учатся в Испании

Для практического обучения в Испанию отправили делегацию специалистов Украинской ореховой ассоциации. Они побывали в промышленных миндальных садах, изучили различные схемы посадки, увидели сбор урожая и ознакомились с технологиями выращивания посадочного материала.

При этом, мы понимаем, что весомым стимулирующим импульсом для дальнейшего развития миндального садоводства в Украине является научная поддержка и обоснование украинскими учреждениями,

– говорится в ассоциации.

Поэтому, чтобы достаточно эффективно исследовать миндаль в условиях Украины, год назад на площадях Николаевского национального аграрного университета по инициативе ассоциации был заложен опытный промышленный сад миндаля сортов испанской селекции.

