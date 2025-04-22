Украина стала больше ввозить фундука

До 2021 года Украина была нетто-импортером фундука, емкость отечественного рынка была на уровне 4 тысяч тонн фундука в скорлупе, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal.

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По словам президента ВОО "Украинская ореховая ассоциация" Геннадия Юдина, фундук в Украину завозится преимущественно из Грузии, Турции и Азербайджана. Именно эти страны экспортируют орех в ЕС. Об этом он рассказал во время вебинара "Новейшая эпоха фундуковых садов. Навстречу успеху".

Сегодня у нас уже есть свой фундук, но почти 1 тысяча тонн ядра (4 тысячи тонн в скорлупе) до сих пор импортируется. За январь этого года было завезено 140 тонн фундука. Растет популярность этого ореха как пищевого продукта, его активно используют в изготовлении сладостей. Это способствовало как росту потребления, так и импорта,

– отмечает Геннадий Юдин.

Важно! По его словам, имея географические преимущества, Украина рассматривает направления реализации фундука на внутреннем рынке, а также на экспорт в Европу. В "Украинской ореховой ассоциации" считают, что в первую очередь нужно импортозамещение того фундука, который закупается. Это ниша, которую должен занять отечественный производитель.