Що буде з цінами на сир у 2025 році?

Восени українські сировари традиційно очікують пожвавлення продажів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Однак у 2025 році вони планують підвищити ціни, орієнтовно, на 5%.

Очікування підвищення ціни призвело до росту продажів найдешевшого сегмента – сирного продукту.

Цього року сезонні надії може зіпсувати цінова ситуація: на фоні здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни — орієнтовно на 5%. Подорожчання українського сиру вже дає свої наслідки: імпорт зростає, а полиці магазинів усе частіше займає сирний продукт — дешевша альтернатива, яка стрімко набирає популярності серед споживачів,

– розповідають аналітики.

Також фахівці зазначають, що завдяки нижчій вартості саме сирний продукт зараз демонструє найдинамічніше зростання реалізації. Для багатьох покупців саме ця продукція стає єдиним доступним варіантом на фоні постійного подорожчання "справжнього" сиру.

Важливо! У таких умовах сировари змушені ділити ринок не тільки з імпортом, а й з конкурентами в межах країни, які роблять ставку на більш доступний формат. Аналітики очікують, що тренд на зростання споживання сирного продукту збережеться й надалі.

