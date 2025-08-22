Вартість сиру зростає

В Україні закінчується період міжсезоння на ринку сиру в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Виробники очікують на пожвавлення продажів уже з кінця літа.

Читайте також Україна збільшила експорт молочної продукції у липні попри вичерпання квот ЄС

Рівень цього зростання поки що залишається під питанням, адже ціни на сир можуть незабаром зрости через нещодавній ріст вартості сировини, що буде явно не на користь вітчизняним сироварам – адже тоді сезонне зростання споживання відбудеться завдяки імпортному сиру.

Зверніть увагу! Аналітики уточнили, що підвищення ціни на сир поставить українських сироварів у складне становище. На тлі імпорту європейських сирів за нижчими цінами український продукт може програти конкуренцію. У липні імпорт сиру до України вже зріс: твердого і напівтвердого сиру завезено на 12% більше, ніж рік тому.

Експорт сирів почав рости

Водночас позитивна динаміка спостерігається і в експорті. За липень Україна експортувала напівтвердого сиру на 28% більше, ніж цього ж місяця торік.

За словами фахівців, найвищі темпи зростання показав експорт сирних продуктів: у липні цього товару було вивезено удвічі більше, ніж рік тому. Основним чинником цього стрибка стало зниження конкурентоспроможності російської продукції в країнах Середньої Азії.

Важливо! Ситуація на ринку сиру залишається нестабільною, а тому ціноутворення потребує зваженого підходу – без агресивних підвищень, аби не втратити споживача та не поступитися часткою ринку імпортному товару, підсумовують експерти.