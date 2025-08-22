Стоимость сыра растет

В Украине заканчивается период межсезонья на рынке сыра в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". Производители ожидают оживления продаж уже с конца лета.

Уровень этого роста пока остается под вопросом, ведь цены на сыр могут вскоре вырасти из-за недавнего роста стоимости сырья, что будет явно не на пользу отечественным сыроварам – ведь тогда сезонный рост потребления произойдет благодаря импортному сыру.

Обратите внимание! Аналитики уточнили, что повышение цены на сыр поставит украинских сыроделов в сложное положение. На фоне импорта европейских сыров по более низким ценам украинский продукт может проиграть конкуренцию. В июле импорт сыра в Украину уже вырос: твердого и полутвердого сыра завезено на 12% больше, чем год назад.

Экспорт сыров начал расти

В то же время положительная динамика наблюдается и в экспорте. За июль Украина экспортировала полутвердого сыра на 28% больше, чем в этом же месяце в прошлом году.

По словам специалистов, самые высокие темпы роста показал экспорт сырных продуктов: в июле этого товара было вывезено вдвое больше, чем год назад. Основным фактором этого скачка стало снижение конкурентоспособности российской продукции в странах Средней Азии.

Важно! Ситуация на рынке сыра остается нестабильной, а потому ценообразование требует взвешенного подхода – без агрессивных повышений, чтобы не потерять потребителя и не уступить долю рынка импортному товару, подытоживают эксперты.