Объемы экспорта "молочки" выросли

В июле 2025 года было экспортировано 12,58 тысяч тонн молочных продуктов на сумму 41,83 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Относительно июня натуральные объемы экспорта увеличились на 2%, а по сравнению с июлем 2024 года выросли на 21%.

Хотя экспортная выручка сократилась на 8% против июня, но она выросла на 63% против июля прошлого года. По данным аналитиков, целом за семь месяцев в этом году из Украины было поставлено 83,33 тысячи тонн (+16%) молочных продуктов на 266,79 миллиона долларов (+57%).

Так, главными экспортными категориями в июле были:

мороженое – 24%,

масло сливочное – 23%,

молоко и сливки сгущенные – 21%

сыры – 13%.

Как изменились объемы и выручка от экспорта?

Против июня Украина больше всего нарастила натуральные объемы экспорта мороженого – до 2,62 тысячи тонн (+17%) и на 9% молока и сливок, не сгущенных – до 1,64 тысячи тонн, а также молока и сливок, сгущенных – до 3,27 тысячи тонн, одновременно уменьшились объемы поставок казеина до 744 тонны (-44,3%).

Обратите внимание! Относительно июля прошлого года уменьшились натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных (-22%) и молочной сыворотки (-9%), а выросли больше всего по маслу сливочному (+45%), маслянке (+39%) и мороженому (+36%).

Относительно денежной выручки, то в июле она увеличилась против июня за отгруженное молоко и сливки, сгущенные – до 8,9 миллиона долларов (+17%), молочную сыворотку – до 1,23 миллиона долларов (+11) и мороженое – до 9,96 миллиона долларов (+21%), но сократилась больше всего за казеин – до 4,56 миллиона долларов (-58%).

По сравнению с июлем 2024 года больше всего увеличилась денежная выручка за экспортируемые маслянку (+57%), масло сливочное и мороженое (по +64%).

Важно! Аналитики говорят, что в июле Украина нарастила натуральные объемы экспорта молочных продуктов, в частности мороженого, маслянки и сгущенного молока, но сократилась денежная выручка за отгруженные товары. В частности, Украина сократила выручку за поставленное сливочное масло на фоне ослабления мировых цен на товар. С другой стороны молокоперерабатывающие предприятия стремятся отгрузить как можно больше готовой продукции в ЕС без пошлин до исчерпания квот.

Как повлияла отмена квот ЕС на экспорт?

В АПМ напомнили, что в июне 2025 года Еврокомиссия отменила автономные торговые меры (АТЗ) и возобновила квоты и пошлины на украинскую молочную продукцию. В дальнейшем Украина и ЕС пересмотрели торговое соглашение, согласовав новые квоты на экспорт украинской молочной продукции при условии постепенного перехода к стандартам ЕС до 2028 года.

Обратите внимание! Однако, новый документ пока не подписан, отметили эксперты. Вероятно, экспорт молочных продуктов из Украины в ЕС приостановится с 15 августа из-за исчерпания квот, если не заработают новые правила торговли. На экспорт перерабатывалось около 20% молока-сырья и после исчерпания квот ЕС готовая продукция будет накапливаться на складах.

Что касается импорта, то в июле 2025 года Украина нарастила его объемы против июня на 15% – до 5,13 тысячи тонн, этот показатель также на 5,6% больше по сравнению с июлем прошлого года. Денежная выручка составила 26,45 миллиона долларов

Интересно! В январе-июле 2025 года Украина импортировала 35,21 тысячи тонн (+ 9%) молочных продуктов на сумму 179,12 миллиона долларов (+ 16%). Наибольшая доля от общих объемов импорта приходится на сыры (63%). В июле внешнеторговое сальдо на рынке молокопродуктов было положительным и составило 15,37 миллиона долларов, подытожили аналитики.