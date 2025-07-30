Что будет с экспортом украинских молочных продуктов?

Руководитель аналитического отдела Союза молочных предприятий Украины Леонид Тулуш рассказал, что в начале июля Украина и ЕС договорились об увеличении квот по большинству молокопродуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "БизнесЦензор". В случае сухого цельного молока и кисломолочных продуктов планируется либерализация торговли.

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Однако пока неизвестно, когда новые условия экспорта в ЕС вступят в силу – для этого требуется принятие официального решения Европарламента и введение технических регламентов. Очевидно, что раньше сентября соответствующего решения не будет, вполне возможно что новые объемы квот не заработают раньше октября, а, возможно, и позже,

– отмечает специалист.

И добавил, что экспортировать продукцию сверхурочно экономически невыгодно из-за высоких пошлин. А внутренний рынок поглотить избыток продукции не способен.

Обратите внимание! После появления информации о достижении предварительной договоренности об увеличении квот на экспорт молочных продуктов в ЕС, украинские производители уже повысили цены, ожидая увеличения спроса на сырье. Так, цены на сырое молоко внутри страны только с начала июля уже выросли на 4 – 4,5%.

До этого цены на молоко-сырье в Украине в течение длительного времени – со второй половины апреля до второй половины июля – были неизменными на уровне 16,20 – 16,30 гривны. Сейчас дальнейший рост цен на молоко-сырье будет зависеть от официального решения Европарламента по повышению объемов квот и либерализации торговли отдельными молокопродуктами, а также от повышения уровня потребления молокопродуктов в Украине. В августе объемы потребления молокопродуктов, очевидно, не вырастут, это возможно только с началом осени,

– объясняет Леонид Тулуш.

Важно! Если в августе возможности экспортировать молокопродукты не будет, на рынке может начаться ценовой откат и паника, предполагает исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. Любая турбулентность на рынке, по его словам, приводит к убыткам с одной стороны и, как следствие, к задержке платежей для второй.