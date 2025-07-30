Що буде з експортом українських молочних продуктів?

Керівник аналітичного відділу Спілки молочних підприємств України Леонід Тулуш розповів, що на початку липня Україна та ЄС домовились про збільшення квот щодо більшості молокопродуктів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "БізнесЦензор". У випадку сухого незбираного молока та кисломолочних продуктів планується лібералізація торгівлі.

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Проте наразі невідомо, коли нові умови експорту до ЄС набудуть чинності – для цього потрібне ухвалення офіційного рішення Європарламенту та запровадження технічних регламентів. Очевидно, що раніше вересня відповідного рішення не буде, цілком можливо що нові обсяги квот не запрацюють раніше жовтня, а, можливо, і пізніше,

– зазначає фахівець.

І додав, що експортувати продукцію понаднормово економічно невигідно через високі мита. А внутрішній ринок поглинути надлишок продукції не здатний.

Зверніть увагу! Після появи інформації про досягнення попередньої домовленості щодо збільшення квот на експорт молочних продуктів до ЄС, українські виробники вже підвищили ціни, очікуючи збільшення попиту на сировину. Так, ціни на сире молоко всередині країни лише від початку липня вже зросли на 4 – 4,5%.

До цього ціни на молоко-сировину в Україні протягом тривалого часу – з другої половини квітня до другої половини липня – були незмінними на рівні 16,20 – 16,30 гривні. Наразі подальше зростання цін на молоко-сировину буде залежати від офіційного рішення Європарламенту щодо підвищення обсягів квот і лібералізації торгівлі окремими молокопродуктами, а також від підвищення рівня споживання молокопродуктів в Україні. У серпні обсяги споживання молокопродуктів, очевидно, не зростуть, це можливо лише з початком осені,

– пояснює Леонід Тулуш.

Важливо! Якщо в серпні можливості експортувати молокопродукти не буде, на ринку може початися ціновий відкат і паніка, передбачає виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур. Будь-яка турбулентність на ринку, за його словами, призводить до збитків з однієї сторони і, як наслідок, до затримки платежів для другої.