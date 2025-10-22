Украинские сыры в невыгодном положении

Ситуация на рынке сыров в Украине продолжает ухудшаться: в четвертом квартале ожидается дальнейшее сокращение производства отечественными сыроделами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Основная причина этой ситуации в агрессивном росте импорта европейской продукции, что стала значительно дешевле на фоне ценового обвала в ЕС.

За последние месяцы цены на ключевые сорта сыра в Европе снизились на четверть. Это привело к тому, что стоимость импортного сыра на украинском рынке сейчас значительно ниже, чем у локальных производителей.

Обратите внимание! По словам аналитиков, некоторые импортируемые сыры стоят дешевле, чем даже отечественный творог, не говоря уже о полутвердых сырах. Такая разница в стоимости существенно влияет на решение торговых сетей, которые все активнее отдают предпочтение импорту.

Отечественные производители под жестким давлением импорта

Импорт сыров растет уже несколько месяцев подряд. В сентябре темпы роста ускорились, причем больше всего прибавили именно твердые и полутвердые сыры. Общая динамика за год свидетельствует о существенном увеличении объемов завоза, особенно на фоне сокращенного внутреннего спроса. Такой высокой доли импорта рынок не видел со времен допандемийного периода.

В этой ситуации украинским производителям приходится искать выход на дополнительные внешние рынки. Однако, даже несмотря на рост экспорта, полностью компенсировать потери на внутреннем рынке не удается. Экспорт полутвердых сыров вырос, но его объемы вдвое уступают импорту. Лучшая динамика наблюдается в сегменте сырного продукта – там поставки за границу растут быстрее, а цены держатся на стабильном уровне, близком к европейскому.

Также наблюдается незначительный рост экспорта плавленых сырных продуктов, но эта категория остается менее значимой с точки зрения общего баланса.

Важно! В целом ситуация на сырном рынке заставляет украинских производителей готовиться к сокращению производства и возможного пересмотра бизнес-стратегий. Если импорт продолжит расти такими темпами, доля отечественной продукции на полках продолжит стремительно уменьшаться.

Сколько стоит сыр в супермаркете?

По данным "Минфина", сейчас такие цены на сыр в магазинах:

Сыр твердый Комо традиционный 50%, 1 килограмм 1 килограмм

Novus 542,21 гривны;

542,21 гривны; Auchan 526,14 гривны;

526,14 гривны; Megamarket 569,68 гривны;

569,68 гривны; Сильпо 669 гривны.

