Українські сири у невигідному становищі

Ситуація на ринку сирів в Україні продовжує погіршуватись: у четвертому кварталі очікується подальше скорочення виробництва вітчизняними сироварами, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Основна причина цієї ситуації в агресивному зростанні імпорту європейської продукції, що стала значно дешевшою на фоні цінового обвалу в ЄС.

Читайте також Україна вже 4 роки стабільно нарощує експорт молочної продукції до ЄС

За останні місяці ціни на ключові сорти сиру в Європі знизились на чверть. Це призвело до того, що вартість імпортного сиру на українському ринку зараз значно нижча, ніж у локальних виробників.

Зверніть увагу! За словами аналітиків, деякі імпортовані сири коштують дешевше, ніж навіть вітчизняний кисломолочний сир, не кажучи вже про напівтверді сири. Така різниця у вартості суттєво впливає на рішення торгівельних мереж, які все активніше надають перевагу імпорту.

Вітчизняні виробники під жорстким тиском імпорту

Імпорт сирів зростає вже кілька місяців поспіль. У вересні темпи зростання прискорилися, причому найбільше додали саме тверді та напівтверді сири. Загальна динаміка за рік свідчить про суттєве збільшення обсягів завезення, особливо на тлі скороченого внутрішнього попиту. Такої високої частки імпорту ринок не бачив з часів допандемійного періоду.

У цій ситуації українським виробникам доводиться шукати вихід на додаткові зовнішні ринки. Проте, навіть попри зростання експорту, повністю компенсувати втрати на внутрішньому ринку не вдається. Експорт напівтвердих сирів зріс, але його обсяги вдвічі поступаються імпорту. Краща динаміка спостерігається в сегменті сирного продукту – там поставки за кордон зростають швидше, а ціни тримаються на стабільному рівні, близькому до європейського.

Також спостерігається незначне зростання експорту плавлених сирних продуктів, але ця категорія залишається менш значущою з точки зору загального балансу.

Важливо! Загалом ситуація на сирному ринку змушує українських виробників готуватись до скорочення виробництва та можливого перегляду бізнес-стратегій. Якщо імпорт продовжить зростати такими темпами, частка вітчизняної продукції на полицях продовжить стрімко зменшуватись.

Скільки коштує сир в супермаркеті?

За даними "Мінфіну", наразі такі ціни на сир у магазинах:

Сир твердий Комо традиційний 50%, 1 кілограм

Novus 542,21 гривні;

542,21 гривні; Auchan 526,14 гривні;

526,14 гривні; Megamarket 569,68 гривні;

569,68 гривні; Сільпо 669 гривні.

Сировари України змушені скорочувати виробництво через імпорт