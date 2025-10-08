Експорт молочних продуктів значно зріс

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що країни Європейського Союзу є ключовим експортним ринком для української молочної продукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінекономіки.

За його словами, порівняно з 2021 роком, молочна галузь демонструє стійку динаміку зростання експорту продукції в ЄС. Зокрема, торік було експортовано сухого молока на 38 млн євро, що в 7,7 раза більше, ніж 2021 року. Впровадження європейських стандартів у виробництво розширить експортні ринки для української молочної продукції.

У вересні Україна успішно пройшла скринінг з Єврокомісією за трьома переговорними розділами щодо гармонізації агросектору з вимогами ЄС. Представники Єврокомісії дуже конструктивні та підтримують Україну. І зараз ми переходимо до формування переговорних позицій та продовження впровадження стандартів ЄС. Це багато актів,

– наголосив Тарас Висоцький.

Важливо! Щодо регулювання в молочній сфері, за словами чиновника, у міністерства є дуже амбітний план, щоб вчасно адаптувати європейські вимоги в національне законодавство. Це, на його думку, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності наших фермерів і збільшить експортний потенціал.

