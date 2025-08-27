Які обсяги продукції Україна імпортувала?

Протягом першої половині серпня імпорт молокопродуктів в Україну зріс до 14,7 мільйона доларів – це найвищий показник від початку року для аналогічних періодів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спілку молочних підприємств України. Попередній рекорд фіксувався у першій половині березня, ще пів року тому, – 13,2 мільйона доларів.

У грошовому виразі імпорт зріс на 30% у порівнянні з першою половиною липня і майже у півтора раза – відносно першої половини червня.

Зверніть увагу! За словами фахівців, у натуральному виразі зростання зафіксовано майже по всіх товарних позиціях, окрім сироватки, імпорт якої знизився на третину. Найбільший приріст, 25%, спостерігався по сирній групі: в країну ввезено понад 1,8 тисячі тонн цієї продукції. Саме ця товарна позиція займає левову частку у вартісній структурі імпорту (майже 85 %).

Як наслідок, сальдо експорту-імпорту молокопродуктів вперше з березня стало негативним (-4,3 мільйона доларів).

Аналітики вважають, що такий суттєвий ріст імпорту відбувся значною мірою через зростання внутрішніх цін на молоко-сировину в Україні, яке відбулося у другій половині липня (+5%) і продовжилось у серпні. Це частково знизило конкурентоспроможність вітчизняної продукції, зробивши імпорт більш привабливим.

Важливо! Така динаміка впливає на платіжний баланс країни та вимагає зваженого підходу до ціноутворення на внутрішньому ринку молокопродуктів.

Що ще відомо про молочний ринок України?