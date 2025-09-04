Что будет с ценами на сыр в 2025 году?

Осенью украинские сыроделы традиционно ожидают оживления продаж, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". Однако в 2025 году они планируют повысить цены, ориентировочно, на 5%.

Читайте также Украина импортировала рекордные объемы молочных продуктов в августе

Ожидание повышения цены привело к росту продаж самого дешевого сегмента – сырного продукта.

В этом году сезонные надежды может испортить ценовая ситуация: на фоне удешевления сыра в ЕС (минус 8% в августе), отечественные производители, наоборот, планируют повысить цены - ориентировочно на 5%. Подорожание украинского сыра уже дает свои последствия: импорт растет, а полки магазинов все чаще занимает сырный продукт - более дешевая альтернатива, которая стремительно набирает популярность среди потребителей,

– рассказывают аналитики.

Также специалисты отмечают, что благодаря более низкой стоимости именно сырный продукт сейчас демонстрирует динамичный рост реализации. Для многих покупателей именно эта продукция становится единственным доступным вариантом на фоне постоянного подорожания "настоящего" сыра.

Важно! В таких условиях сыроделы вынуждены делить рынок не только с импортом, но и с конкурентами в пределах страны, которые делают ставку на более доступный формат. Аналитики ожидают, что тренд на рост потребления сырного продукта сохранится и в дальнейшем.

Украинские сыры вытеснили российские на рынке Средней Азии