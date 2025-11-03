Чому маслозаводи згортають виробництво?

Ситуація на українському ринку вершкового масла погіршується, а експортні продажі постають перед труднощами, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Після активного літнього експорту склади підприємств почали заповнюватися, а реалізація продукції всередині країни стає дедалі складнішою.

Зараз стабільно продавати продукцію можуть переважно ті виробники, які готові йти на суттєве зниження цін. Зазвичай це компанії, яким бракує оборотних коштів. Проте поточний рівень цін є збитковим для більшості виробників, що працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном,

– говорять фахівці.

Через подорожчання сировини виробництво стає менш рентабельним: закупівельні ціни на молоко, необхідні для беззбитковості, залишаються недосяжними для більшості підприємств, пояснюють вони.

Наприкінці жовтня спостерігалося помітне здешевлення блочного масла. Водночас виробники фасованої продукції утримують дещо кращі позиції, однак конкуренція на цьому ринку посилюється. Для збільшення продажів компанії вимушені проводити акційні знижки, що негативно впливає на прибутковість,

– йдеться у повідомленні.

Ситуація з експортом, за словами аналітиків, також складна. Частина підприємств знижує ціни, щоб утриматися на зовнішніх ринках, зокрема в Молдові. Попит на українське масло на Кавказі зберігається, однак обсяги реалізації там обмежені.

Спеціалісти зазначають, що очікування щодо додаткових можливостей після запровадження нових безмитних квот до ЄС не виправдалися – попит європейських трейдерів супроводжується нижчими ціновими пропозиціями, які не покривають собівартість виробництва.

Важливо! Через збитковість виробництва деякі заводи вже скоротили або тимчасово припинили випуск масла. В результаті обсяги виробництва в жовтні стали нижчими, ніж торік, що є першим таким випадком за останній період.

