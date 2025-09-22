Цены на масло в мире падают

На мировом рынке наблюдается устойчивый спад цен на масло и молочные жиры, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Наибольшее падение зафиксировано в Европе, где отсутствие активного спроса – как внутреннего, так и внешнего – в сочетании с высокими объемами производства приводит к накоплению излишков на складах и дополнительного давления на цены.

Обратите внимание! Многие трейдеры, которые ранее закупали продукцию даже на спадном рынке, сейчас воздерживаются от активности. Имеющихся запасов достаточно для покрытия ближайших потребностей, что еще больше охлаждает рынок.

Похожая ситуация наблюдается и в Океании: несмотря на сезонный рост производства, спрос со стороны импортеров остается вялым, что способствует формированию избыточных запасов, говорится на ИНФАГРО.

Последние результаты торгов GDT подтверждают общий тренд – цены на масло и молочный жир снизились по всем контрактным периодам. Особенно слабые позиции сохраняет обезвоженный молочный жир, который торгуется на более низких уровнях по сравнению со сливочным маслом.

На фоне общего ослабления рынка все чаще упоминается американское масло, которое активно продвигается на внешние рынки. Оно агрессивно конкурирует по цене – за последние две недели его стоимость снизилась еще на несколько процентов.

Важно! Хотя производство в США остается высоким, а сырье доступным, цены на продукт достигли минимумов последних лет, что вызывает недоумение среди рыночных игроков, ведь спрос на него вроде бы сохраняется. В таких условиях глобальный рынок масла и жиров остается под давлением, и в ближайшее время ценовое восстановление вряд ли произойдет.

