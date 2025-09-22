На молочних фермах США пташиний грип
У Департаменті сільського господарства Небраски повідомили про перший випадок пташиного грипу серед молочного поголів'я великої рогатої худоби, повідомляє 24 Канал із посиланням на DairyNews.today.
Зверніть увагу! Стадо помістили на карантин, повідомляє AgroPortal. Лабораторії Національної ветеринарної служби підтвердили, що штам вірусу схожий на той, що виявлений у Каліфорнії. За умови підтримувальної терапії молочні корови зазвичай одужують від пташиного грипу з незначною смертністю або взагалі без неї, зазначили у відомстві.
Ветеринар штату Роджер Дадлі заявив, що виробники молочної продукції в Небрасці повинні дотримуватися суворих протоколів біобезпеки та негайно звертатися до свого ветеринара, якщо їхні тварини проявляють будь-які симптоми вірусу.
Важливо! Симптоми пташиного грипу найчастіше зустрічаються у корів на пізній стадії лактації та можуть включати прозорі виділення з носа, зниження виробництва молока, липкий або рідкий кал, млявість, зневоднення, лихоманку та більш густе концентроване молоко. Випадки пташиного грипу у корів у США почали реєструвати на початку 2024 року.
Африканська чума свиней поширилася на 51 країну з січня 2024 до травня 2025 року, зокрема, вперше зафіксовано випадки в Чорногорії, Албанії та Шрі-Ланці.
Зареєстровано 14 918 спалахів, з них 3 678 серед свійських свиней та 11 240 у дикій фауні, що спричинило втрати у свиногосподарствах на 605 225 голів.