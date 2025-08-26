АЧС швидко шириться світом

З січня 2024-го до травня 2025 року африканська чума свиней продовжила поширюватися у світі, створюючи дедалі більші виклики для контролю та ліквідації, повідомляє 24 Канал із посиланням на PigUA.info.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (WOAH), за цей період хворобу зафіксували у 51 країні та території, повідомлено про 14 918 спалахів – 3 678 серед свійських свиней і 11 240 у дикій фауні. Унаслідок цих випадків зафіксовано 386 089 хворих тварин, а втрати у свиногосподарствах сягнули 605 225 голів.

Зверніть увагу! Географія поширення інфекції у 2024–2025 роках свідчить про її стрімке проникнення за межі раніше уражених регіонів. Протягом 2024-го року одразу три країни вперше заявили про випадки АЧС: Чорногорія у січні, Албанія у лютому та Шрі-Ланка в жовтні.

Саме поширення хвороби на Шрі-Ланку експерти назвали найбільшим «стрибком року», адже вона подолала понад 1 800 км від найближчих відомих осередків. Значне розширення масштабів АЧС зафіксували також у Бутані, Кот-д'Івуарі, Німеччині та Польщі. Лідером за кількістю випадків серед домашніх свиней стали Філіппіни, де зареєстрували 1 269 спалахів.

Важливо! Особливе занепокоєння викликає вплив хвороби на біорізноманіття: на Філіппінах АЧС виявили у вісайських бородавчастих свиней – виду, що перебуває на межі зникнення за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи.

Як світ бореться з поширенням інфекції?

На тлі масштабного поширення інфекції ключовим напрямом боротьби стало створення ефективних вакцин. Деякі досягнення у сфері модифікованих живих вакцин уже дають надію на контроль над АЧС.

Водночас у WOAH попередили про небезпеку використання неякісних препаратів, які не лише не захистять тварин, але й можуть прискорити поширення інфекції. Організація продовжує розробку міжнародних стандартів для вакцин проти АЧС, аби гарантувати їхню ефективність та безпеку.

Цікаво! Для координації глобальних зусиль WOAH разом із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) започаткували спільну ініціативу в межах Глобальної рамкової програми з поступового контролю транснаціональних хвороб тварин. Її мета – об'єднати уряди, бізнес та експертів, щоб допомогти країнам упоратися з АЧС, яка сьогодні становить загрозу не лише для галузі свинарства, а й для продовольчої безпеки у світі.